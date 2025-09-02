1
DE HAGEN, Juan
† DE HAGEN, Juan, q.e.p.d., se durmió en la paz del Señor, el 31-8-2025. - María Frederking White despide con pena a Juan y acompaña con todo cariño a María y sus hijos.
† DE HAGEN, Juan, q.e.p.d. - Alejandro y Elvira Pini acompañan a María, Nico y a toda la familia con profunda tristeza y ruegan una oración en su memoria.
