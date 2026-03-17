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DE INGARAMO, Wilma A
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ de INGARAMO, Wilma A. - Toyota Compañía Financiera de Argentina lamenta el fallecimiento de la Sra. Wilma A. de Ingaramo. Acompaña a Mariela Ingaramo y a su familia en este difícil momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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