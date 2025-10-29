1
DE ÍPOLA, Emilio
† DE ÍPOLA, Emilio. - Guillermo M. Arias y Alicia Heredia de Arias y familia participan su fallecimiento y piden una oración en su memoria.
† DE ÍPOLA, Emilio, q.e.p.d. - Su hermano Mario, Graciela Heredia, Diego De Ípola, primas y nietos participan su fallecimiento. Será despedido con cariño hoy, 11 hs., en el Memorial.
