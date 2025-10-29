LA NACION

DE ÍPOLA, Emilio

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DE ÍPOLA, Emilio. - Guillermo M. Arias y Alicia Heredia de Arias y familia participan su fallecimiento y piden una oración en su memoria.

DE ÍPOLA, Emilio, q.e.p.d. - Su hermano Mario, Graciela Heredia, Diego De Ípola, primas y nietos participan su fallecimiento. Será despedido con cariño hoy, 11 hs., en el Memorial.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Qué participante se salvó de la gala de eliminación en MasterChef Celebrity
    1

    Qué participante se salvó de la gala de eliminación en MasterChef Celebrity

  2. El emotivo documental del Patón Bauza que muestra su lucha contra una enfermedad neurodegenerativa
    2

    El emotivo documental del Patón Bauza que expone su lucha contra una enfermedad neurodegenerativa

  3. El basural argentino listado entre los 50 más contaminantes del mundo que amenaza a una ciudad turística
    3

    “Bomba de tiempo”: el basural argentino listado entre los 50 más contaminantes del mundo que amenaza a una ciudad turística

  4. El dramático testimonio de la hija de Brigitte Macron en el juicio a acusados de promover la teoría de que es hombre
    4

    El dramático testimonio de la hija de Brigitte Macron en el juicio a acusados de promover la teoría de que es un hombre

Cargando banners ...