DE LA SERNA DE TORRES LACROZE, Felicitas
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† DE LA SERNA de TORRES LACROZE, Felicitas, q.e.p.d. - Querida Uma, gracias por una vida de entrega, generosidad y amor puro. Te llevamos para siempre en nuestros corazones. Tus hijos Felicitas, Carola, Gustavo y Valeria, nietos y bisnietos te vamos a extrañar y recordar todos los días.
† DE LA SERNA de TORRES LACROZE, Felicitas, q.e.p.d. - Franca Guazzone participa con gran tristeza el fallecimiento de la queridísima Feli y acompaña con mucho cariño a todos los Torres Lacroze.
