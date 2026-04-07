SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DE MARCO, Miguel Ángel q.e.p.d. - Sus amigos Juan Isidro Quesada y Carlos Vertanessian lo despiden, y acompañan a sus familiares en este triste momento.

✝ DE MARCO, Miguel Ángel, Dr., comodoro de marina RN, q.e.p.d., 6-4-2026. - El Centro Naval participa el fallecimiento de su estimado socio honorario.

✝ DE MARCO, Miguel Ángel. - El Instituto Nacional Sanmartiniano participa con dolor su fallecimiento.

✝ DE MARCO, Miguel Ángel, q.e.p.d. - La Academia Nacional de la Historia participa el fallecimiento de su ilustre académico decano y tres veces presidente, doctor Miguel Ángel De Marco, y acompaña a su familia en esta triste circunstancia.

Avisos fúnebres

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