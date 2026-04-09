SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DE MARCO, Miguel Angel, Dr., q.e.p.d., 7-4-2026. - La Asociación de Amigos del Cementerio de la Recoleta, ADACRE, despide con profundo pesar al Dr. Miguel Ángel De Marco, eminente historiador y distinguido consejero de esta asociación, quien honró el Ciclo Cultural de ADACRE con su erudición, en especial en las jornadas sobre la Guerra del Paraguay y las guerras de la independencia. Su equilibrio, sabiduría y ejemplar modestia permanecerán como testimonio de su valiosa presencia entre nosotros. Acompañamos a su familia con sincero pesar pidiendo oraciones por su alma buena.

Avisos fúnebres

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