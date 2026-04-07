SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DE MARCO, Miguel Ángel Santiago, Dr., q.e.p.d., falleció el 6-4-2026. - El decano, las autoridades, el cuerpo docente y administrativo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica Argentina participan con profundo pesar el fallecimiento de quien fuera su profesor titular y director de la carrera de historia, y ruegan una oración por él y la fortaleza de su familia.

✝ DE MARCO, Miguel Ángel Santiago q.e.p.d., falleció el 6-4-2026. - Su esposa María Fernanda, hijos Miguel Ángel, María Carolina (Carola), Mariano y María Virginia, hijos políticos/as; nietos Macarena, Solana, Francisco, Pilar, Emilia, Margarita y Manuel comunican con profundo pesar su fallecimiento y que sus restos serán velados hoy, en Jardín de Paz. LÁZARO COSTA. Tel. 3916-1187

Avisos fúnebres

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