† De MARTINI, Horacio, q.e.p.d., falleció el 14-10-2025. - Agradecidos por todo el tiempo compartido durante los últimos 35 años de vida, querido Horacio. Te recordaremos siempre con enorme cariño. Gonzalo Ruiz Díaz y familia.
† De MARTINI, Horacio, q.e.p.d. - Sus amigos del tenis despiden al capitán con mucha tristeza y acompañan a Inés y toda su familia en este triste momento. Jorge Borghi, Marianne y Alejo Vernengo, Alicia y Zenobio Macchiavelo, Nina y Jaime Campos, Josefina y Jorge Navarro Viola, Delfina y Guillermo Figallo, Monona y Carlos Fernández, Ángela y Esteban Caride, Teresita y Ramiro González Lonziemes, Margot y Ezequiel Podesta, Ana de Campos y Jorge Krause, Lucrecia, Laura y Juan Cruz Gómez Iza, Martín Ruiz Panelo, Ana y Oscar Prada.
† De MARTINI, Horacio, q.e.p.d. - La comisión directiva y los socios del San Isidro Club despiden al querido Horacio, ex jugador, ex capitán de nuestra primera división, entrenador y gran colaborador, acompañando a su familia y amigos en este triste momento.
† De MARTINI, Horacio P. - Horacio, te despedimos agradecidos por tu amistad y recordaremos con alegría tantos momentos compartidos. Abrazamos a nuestra querida Inés, hijos y nietos con el cariño de siempre. Inés Larrechea con sus hijos Irantzu y Juani e Ignacio y Lu.
† De MARTINI, Horacio. - Esteban Blanco Ziegler, Lola, Segundo y Federica acompañan con gran cariño a Sole, Agus, Luqui, Manu, Mati y a toda la familia de Martini en este difícil momento.
