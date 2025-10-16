SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† De MARTINI, Horacio, q.e.p.d. - Con profundo pesar, rezan por su eterno descanso y el consuelo para su familia. La Flia. Ezcurra Llauró.

De MARTINI, Horacio. - ¡Cuántos afectos y recuerdos juntos! Te despide, Negro Ruiz.

