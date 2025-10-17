SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† De MARTINI, Horacio. - Estela Tagle de Podestá acompaña a Inés y toda su familia con todo cariño.

De MARTINI, Horacio. - Despedimos con pesar a un muy estimado integrante de la familia de inversores que nos acompañan desde nuestros primeros proyectos en Cariló hace más de 25 años. Su análisis y propuestas nos hicieron mejores, tanto como su bonhomía y genuino liderazgo. Acompañamos a Inés y familia en esta hora. El directorio de Cilene Fueguina y de Cilene S.A.

Aviso publicado en la edición impresa