SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† De MARTINI, Horacio Pablo, q.e.p.d., Rodolfo Castilla Echesortu participa su fallecimiento, y ruega una oración en su memoria.

De MARTINI, Horacio Pablo, q.e.p.d., falleció el 14-10-2025. - ManpowerGroup Argentina despide con profundo pesar a Horacio, quien fuera presidente de la compañía y un referente en el desarrollo del empleo en Argentina, América Latina y el mundo. Su liderazgo, integridad y calidez dejaron una huella imborrable en la organización y en quienes compartieron su camino. Acompaña con afecto a su esposa Inés y a su familia, recordando con gratitud su destacada trayectoria y su valioso legado.

† De MARTINI, Horacio Pablo, q.e.p.d. - Emilio Perasso, hijos, nietos y bisnietos despiden al gran amigo y acompañan a Inés y los chicos.

