SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DE NIGRIS, Enrique José María, q.e.p.d., falleció el 13-3-2026. - Con profundo afecto y pesar lo despiden y ruegan una oración en su memoria. Su esposa Martha y sus hijos Enrique y Federico.

Avisos fúnebres

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