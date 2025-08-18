DE RIDDER, Esteban
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† DE RIDDER, Esteban. - Con mucha tristeza y afecto acompañamos a la familia De Ridder Peluffo y a la familia De Ridder Perkins por la partida de nuestro primo y amigo Esteban. Mil gracias por habernos dado tu amistad y tan buen ejemplo de vida. Te vamos a extrañar mucho. Alejo Rodriguez Jurado Carmen; Veronica y Sebastian.
† DE RIDDER, Esteban, q.e.p.d. - Tota querido te despedimos con profunda tristeza. Te vamos a recordar siempre por tu alegría y generosidad. Acompañamos con mucho cariño a Tina, Male, Nechi y Mary y rogamos una oración en su memoria. Mary y Jefe Tagle.
† DE RIDDER, Esteban, q.e.p.d. - Guillermo Gastardelli, junto a su esposa Carolina Salvatierra y sus hijos Tuni, Benja, Guille, Martín, Sofia, Candela, Franco y Catalina acompañan a Tina, Male, Nechi, Mary y toda la familia en este momento tan triste. ¡Esteban, fuiste una gran persona, honesto, inteligente y muy divertido! ¡Te vamos a extrañar mucho!.
† DE RIDDER, Esteban, q.e.p.d. - Brian Donnelly, María Sastre, sus hijos Tomy, María y Diego, Toia y Nico, Angie y Tomy, sus nietos Rosita y Miguel despiden a su querido amigo y abrazan a Tina y las chicas con el cariño de siempre.
† DE RIDDER, Esteban. - Mario y María Marta Antelo acompañan a Tina y las chicas con mucho cariño y oraciones.
† DE RIDDER, Esteban. - Ignacio y Verónica Lanusse despiden al querido Tota con dolor y abrazan a Tina, chicas y familia en su triste despedida.
† DE RIDDER, Esteban. - La Promoción 1979 de la Escuela Argentina Modelo despiden al querido amigo, acompañan a sus familiares en este triste momento y piden una oración en su memoria.
† DE RIDDER, Esteban, q.e.p.d. - Hernán y Annette Lacruz (as.) te despedimos Tota querido con mucha tristeza y acompañamos a Tina y las chicas en tan triste momento.
† DE RIDDER, Esteban. - Ivonne Gibson de Perkins despide con tristeza al querido Tota.
† DE RIDDER, Esteban. - Elsa y Eduardo Zimmermann, hijos y nietos despiden con pena a Esteban y abrazan a la querida Tina y las chicas con mucho cariño.
† DE RIDDER, Esteban. - La Asociación Civil Pilares despide al querido Esteban quien fuera miembro de su comisión directiva y acompaña a Agustina y familia en este difícil momento.
† DE RIDDER, Esteban, q.e.p.d. - Tus amigos de SUASA, perplejos, te despedimos llorando haber perdido a quien nos animaba cada reunión. ¡Que vacío enorme nos queda, pero que riqueza también los recuerdos que nos dejas! Agradecidos de haberte tenido en el grupo de golf, te lloramos con enorme amor. Raúl Aguirre Saravia, Eduardo Arduino, Titó Billote, Pablo Born, Agustín de Ezcurra, Diego de Ezcurra, Diego de Pamphilis, Brian Donnelly, Damián Donnelly, Lorenzo Donnelly, Ronnie Donnelly, Dupi Dupont, Mariano Herrera, Dicky Hyland, Alec Hyland, Fer Lanfranco, Ignacio Lanusse, Pancho Marseillan, Vincent Prignon, Fernando Romano, Roberto Sambrizzi, y Fernando Tezanos Pinto.
† DE RIDDER, Esteban, q.e.p.d. - Esteban, te despedimos con mucha tristeza y recordamos los momentos tan divertidos que pasamos juntos. Acompañamos a Tina, Male, Mechi y María en esta tristeza tan grande. Lana y Pipo Panelo, Oli, Jero y Ziggy, Ona y Cala.
† DE RIDDER, Esteban, q.e.p.d. - Incrédulos, te despedimos entrañable amigo, agradeciendo haberte tenido tantos años en nuestras vidas, en cada viernes, en cada viaje y en tantas vacaciones. Cumpliste tu misión de alegrar a todos los que te rodeamos. Fuiste único. Irremplazable. Acompañaremos a Tina y las chicas siempre. Damián, Josefina, Chini, Eber, Tessie, Juan, Maggie y Michael Donnelly.
† DE RIDDER, Esteban, q.e.p.d. - Cynthia Perkins y sus hijas Annie y Aníbal, Luciana y Pablo, Loli y Víctor despiden a Esteban con enorme tristeza y abrazan a su familia, acompañándolos en su dolor.
† DE RIDDER, Esteban. - Despedimos a nuestro querido Esteban. Nos regaló vida, risas y cuentos increíbles. Dejó huella por donde anduvo. Tina, tus amigas Taladras te abrazamos y rezamos por la Tota y por toda la familia.
† DE RIDDER, Esteban, q.e.p.d. - Toda la familia De Ridder-Urrutia despedimos con gran tristeza a nuestro querido primo Esteban y acompañamos con cariño a su familia.
