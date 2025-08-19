DE RIDDER, Esteban
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† DE RIDDER, Esteban. - Monsi despide con gran tristeza a su primo Esteban y acompaña en este triste momento a toda su familia con mucho afecto y cariño.
de RIDDER, Esteban. - Ronny y Putzi Bohtlingk, hijos y nietos, acompañan a Agustina y las chicas con mucho cariño.
† DE RIDDER, Esteban, q.e.p.d. - Sus consuegros Horacio y Paula Fernandez Llorente y sus hijos Sofi, Facu y Silver abrazan con mucho cariño a Tina, Male y Hora, Kaia, Inés y Cali y María y Gonzalo, recordando los buenos momentos compartidos con Esteban.
† DE RIDDER, Esteban. - Lucila P. de Moreno, Beatriz P. de Cardenau y sus familias lo despiden con mucho cariño y acompañan a Agustina y sus hijas.
† DE RIDDER, Esteban. - Emiliano Tagle, Martina Uranga y sus hijos despiden con tristeza a Esteban y acompañan con cariño a Tina, Male, Nechi y María.
† DE RIDDER, Esteban, q.e.p.d. - Querido Tota te despedimos con enorme tristeza, recordando siempre tu manera de festejar la vida. Acompañamos con cariño a Tina y las chicas. Lorenzo y Guille Donnelly, Kevin y Luchi, Ollie y Tomás, Pachu y Mica y Chula y Lucho.
† DE RIDDER, Esteban. - Con gran tristeza despedimos al querido Esteban. Gracias por tu amistad, generosidad y tus cuentos increíbles, te vamos a extrañar. Acompañamos con mucho cariño a Tina y las chicas. Macu y Benny Guerineau.
† DE RIDDER, Esteban, q.e.p.d. - Marcelo Pestarino (a.) y familia despiden con enorme tristeza al querido Esteban y acompañan a Tina e hijas en este penoso momento.
† DE RIDDER, Esteban. - Martha Zimmermann de Allende, sus hijos y nietos lo despiden con mucha tristeza y abrazan a Tina, Male, Nechi y María.
