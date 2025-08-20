DE RIDDER, Esteban
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† DE RIDDER, Esteban. - Claudia Caraballo de Quentin (a.) saluda con mucho cariño y gran tristeza a la querida Agustina, a sus hijas, a la Beba y a sus hermanos, y a toda la familia Perkins. Esteban quedará para siempre en nuestra memoria como un ser excepcional.
† DE RIDDER, Esteban. - Ofelia Marta Nicholson, hijos y nietos abrazan a Tina y las chicas con muchísimo cariño.
