DE RIDDER, Esteban

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DE RIDDER, Esteban. - Claudia Caraballo de Quentin (a.) saluda con mucho cariño y gran tristeza a la querida Agustina, a sus hijas, a la Beba y a sus hermanos, y a toda la familia Perkins. Esteban quedará para siempre en nuestra memoria como un ser excepcional.

DE RIDDER, Esteban. - Ofelia Marta Nicholson, hijos y nietos abrazan a Tina y las chicas con muchísimo cariño.

