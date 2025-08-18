DE RIDDER, Esteban ((Tota))
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† DE RIDDER, ESTEBAN ((TOTA)), q.e.p.d., Su mujer Agustina, sus hijas Male y Horacito Fernández Llorente, Ines y Carlos Christensen, Maria y Gonzalo Alvarado y su nieta Kaia. Padre, compañero, amigo incondicional, estarás siempre con nosotros.
† DE RIDDER, ESTEBAN ((TOTA)), q.e.p.d., Santiago y Dolores Peluffo, Carlos y Vero De Apellaniz, German y Josefina Bosch y tus sobrinos te despiden con enorme tristeza y recordarán siempre tu enorme alegría y generosidad.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION