DE SOMOSKEOY, Marlén

✝ DE SOMOSKEOY de RIESGO, Marlén, q.e.p.d. 22-2-2026. - Sus hijos Patricia, Francisco y Viviana Agustoni, Daniela y Gabriel Carballo, Miguel y Cecilia Gebara, sus nietos Gonzalo, Santiago, Ignacio y Tomás Carballo, Francisco y Agustín Riesgo, Clarita y Joaquín Riesgo y Cecilia y Pedro Israel, sus sobrinas nietas Karina, Julieta y Florencia y sus familias la despiden con mucho amor y agradecen su ejemplo de generosidad, incondicionalidad, valentía, determinación, cariño y entrega que tuvo en toda su vida rogando una oración por su eterno descanso en el cielo junto con su amado Paco. La despediremos hoy a las 12 en la Parroquia Nuestra Señora de las Victorias, Paraguay 1204, CABA.

✝ DE SOMOSKEOY de RIESGO, Marlén, q.e.p.d. - Gabriel, María, Pilar, Gonzalo y Ángeles Paradelo despedimos a Marlén y acompañamos a sus hijos y nietos.

