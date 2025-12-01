SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes A., q.e.p.d. - Aurora Zancolli con sus hijos y nietos despiden a su queridísimo amigo y acompañan a toda su familia.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes, q.e.p.d. - Adolfo y Mariel Trigo acompañan con mucho cariño a María y Carolina en este triste momento.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes, q.e.p.d. - Hilario y Monika Muruzábal Herrera y sus hijos Paz, Hilario y Mercedes despedimos al buen amigo y acompañamos en este triste momento a toda la familia con oraciones por su alma.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes. - Pablo y Andrea Rueda e hijos lo despiden con tristeza y acompañan a sus hijos con mucho afecto.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes. - Con dolor y oraciones, despido a Diógenes, mi primer amigo y me uno en ello a mis queridos María, Carolina, Diógenes y Justo. Alberto Taquini.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes. - Martín y Silvina Rueda e hijos lo despiden con tristeza y acompañan a su familia con mucho cariño.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes, q.e.p.d. - Charlie Blaquier y María Taquini de Blaquier y sus hijos Agustina y Bernie Loitegui, María y Paddy Neuss, Carlos y Nati Vivas de Lorenzi y Milagros y Maxi Diez acompañan a los queridos Urquiza con mucho cariño y oraciones.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes, q.e.p.d. - Bruno y Mariel Quintana e hijos participan con mucha tristeza el fallecimiento de su gran y querido amigo y acompañan en estos tristes momentos a Ana y su familia, rogando una oración en su memoria.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes, q.e.p.d., 30-11-2025. - Humberto y Sarita Romero despiden con mucha tristeza a Diógenes, acompañan a Ana y familia y ruegan una oración en su memoria.

DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes. - Santiago Varela y Juan Ramón Solveyra acompañan a sus queridos hijos.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes, q.e.p.d. - Marcia y Diego Ibarbia lamentan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a Ana, María, Carolina, Justo, Diógenes y familias en estos tristes momentos. Recordaremos a nuestro querido amigo con gran cariño. Rogamos oraciones en su memoria.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes. - María Mónica Huergo de Molina y sus hijos lo despiden con amor y ruegan una oración en su memoria.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes. - Elías Arambarri, Elena Wright de Arambarri; sus hijos Ignacio, Juan y Luz y su nieta Chiara participan con enorme pesar su fallecimiento. Fue una gran persona y quedará en nuestros recuerdos para siempre. Acompañan con cariño a Ana y a todos los Urquiza en este triste momento.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes, q.e.p.d. - Carlos Maqueda y Victoria Bledel de Maqueda despiden a Diógenes con tristeza y abrazan a toda su querida familia.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes, q.e.p.d. - Alejandro Urquiza Hume, Verónica Rueda de Urquiza y familia despiden con cariño al primo.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes, q.e.p.d., falleció el 30-11-2025. - Su cuñado Alejandro Rueda y Molly junto a sus hijos Josefina, Alejandro, Nicolás, Francisco e Ignacio lo despiden con inmenso cariño, acompañan a Anita, abrazan a sus hijos María, Carolina, Diógenes y Justo y rezan por su eterno descanso.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes, q.e.p.d. - Emilio y Graciela Dumais acompañan a Ana, María, Carolina, Justo, Diógenes y familias con todo cariño en este triste momento.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes, q.e.p.d. - Sonia Benvenuto de Blaquier; sus hijos Sonia y Diógenes (h.) de Urquiza, Luis y Solana Balcarce, Máximo y Damasia Bohtlingk, Gonzalo y Pía Valacco y sus nietos despiden con mucha pena a Peli y abrazan con cariño a sus hijos María, Carolina, Diógenes y Justo.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes. - Jorge Frías y Elisa Otamendi despiden al querido Diógenes con enorme tristeza y acompañan a Ana y familia con muchísimo cariño.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes A., q.e.p.d. - Querido Diógenes, Juanca Harispe y sus hijos Delfina e Iñaki te despedimos con enorme dolor. Por tantos años de vivencias y momentos compartidos, te recordaremos siempre con cariño y una sonrisa. Abrazamos a toda tu familia en este día tan triste.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes A., q.e.p.d. - Eduardo, Mercedes y sus hijos Pablo y Carolina Zancolli despiden al queridísimo Diógenes y acompañan con mucho cariño a María, Diógenes, Justo y Carolina.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes, q.e.p.d. - Roxana Atucha y Roberto Bennett y Mónica Atucha y Alberto Doglio acompañan a la familia en este momento y ruegan una oración en su memoria.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes, q.e.p.d. - Alexia Gol Parés lo despide con gran cariño y acompaña a Ana y a toda la familia Urquiza en tan triste momento, rogando una oración en su memoria.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes, q.e.p.d. - Patricia Gol Parés de Polizza y sus hijos Hernán y Agustina despiden al inolvidable Peli con profunda tristeza, su recuerdo quedará para siempre en el aprecio de todos quienes compartieron con él momentos de vida, amistad y afecto. Su partida deja un vacío profundo para quienes lo conocieron. Acompañamos con gran cariño a Ana y a toda la familia Urquiza en tan triste momento, rogando una oración en su memoria.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes, q.e.p.d. - Adriana Zancolli, sus hijos y nietos despiden al incondicional amigo y hermano de la vida de su padre Eduardo, abrazando a su familia con inmenso amor.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes, q.e.p.d. - La honorable comisión directiva del Buenos Aires Rowing Club junto a la comunidad de socios participa su fallecimiento, quien fuera su presidente durante catorce años en el período 1983-1997. Lo despedimos con profunda tristeza y agradecimiento. Acompañamos a su familia en este difícil momento y rogamos una oración por su descanso eterno.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes A., q.e.p.d. - Juan Brea y Jorge De Las Carreras acompañan a su amigo Justo y a su familia en este momento.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes A., q.e.p.d. - La comisión directiva del Tenis Club Argentino junto a sus socios y al personal del club despiden a su legendario y querido socio, acompañando a nuestro presidente Justo José de Urquiza y familia en este triste momento.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes, q.e.p.d. - Ana Arambarri y sus hijos Santiago y Evangelina, Juan y Ana, Diego y Jimena y Agustina y Titou te despedimos con todo cariño y mucho amor.

