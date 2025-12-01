SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes Alfredo, q.e.p.d. - Los Rostagno abrazan a los Urquiza y despiden a su amigo Diógenes con dolor y acompañan a la familia.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes Alfredo, q.e.p.d., falleció el 30-11-2025. - La Asociación Escolar Goethe participa con profundo dolor el fallecimiento de Diógenes, padre de Carolina de Urquiza Anchorena de Schenone, presidente de la comisión directiva de la institución, y acompaña a Carolina y familiares en este triste momento.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes Alfredo, q.e.p.d. - Acompañamos con profundo pesar a Carolina, Justo y Diógenes de Urquiza (h.) ante el fallecimiento de su querido padre. Les enviamos nuestro afecto en este momento de dolor. Sebastián, Laurence y toda la familia Gurmendi.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes Alfredo, q.e.p.d. - Brigitte y Cristobal von der Fecht junto a sus hijos acompañan a Carolina y a Luis y a toda la familia, especialmente a sus hijos Luis, Bautista, Carolina, Machu y Santos con un fuerte abrazo en este triste momento.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes Alfredo, q.e.p.d. - Luis y Solana Blaquier y sus hijos Dominique, Luisito y Silvestre acompañan a todos los Urquiza con mucho cariño.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes Alfredo, q.e.p.d. - Ana Arambarri, tus hijos María y Willy, Carolina y Luis, Diógenes (h.) y Sonia, Justo José (h.) y Candelaria, tus nietos Luis y Pilar, Bautista y Camila, Carolina y Nicolás, Máximo y Martina, Santos, Diógenes (n.) y Juliana, Beltrán y Luján, Sonia y Tomás, Betina y Agustín, Candelaria y Tigris, Violeta y Lucas, Justo y Felicitas y Zenón, tus bisnietos, Sasha, Segundo, Iker, Nala, Begonia, Baltazar, Enya y Cayetana te despedimos con un fuerte abrazo y agradecemos todo el amor que nos diste y el ejemplo que nos dejás. Chau Peli!. La misa será hoy, a las 12.15 en la Iglesia del Pilar, y el sepelio será hoy, a las 12.45 en el cementerio de la Recoleta.

