DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes Alfredo
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes Alfredo, q.e.p.d. - Adriana Arrillaga Urquiza Anchorena junto a su familia, su esposo Najeeb Khalid y su hija Athina Khalid acompañan con gran tristeza a sus primos María, Carolina, Diógenes y Justo con sus familias y a su esposa Ana Arambarri, con mucho cariño en estos momentos de gran dolor.
DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes Alfredo. - Estudio Jurídico Sampedro Maffia Martino Morquecho Asociados y su personal participan con gran pesar el fallecimiento del Sr. De Urquiza Anchorena, acompañando a su familia en este triste momento.
DE URQUIZA ANCHORENA, Diogenes Alfredo. - Marcela y Marcelo Sampedro despedimos con profundo dolor y tristeza a Diógenes, agradeciendo el tiempo que pudimos compartir con un verdadero caballero que se distinguió por su sentido del humor y una sensibilidad únicas. Lo recordaremos siempre con una sonrisa, abrazando de corazón a su familia en éste doloroso momento.
† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes Alfredo. - Alejandro y Luz Perez Aquino despiden con tristeza a su amigo Diógenes, recordando su generosidad y buen humor y acompañan a sus hijos con mucho dolor.
† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes Alfredo. - Llerena y Asociados Abogados participa su fallecimiento y saluda con cariño a su familia.
† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes Alfredo, q.e.p.d., falleció el 30-11-2025. - Juan Carlos y Mirian Bagó acompañan a María y Willy con un abrazo entrañable en estos tristes momentos y elevan una oración en su memoria, rogando por el eterno descanso de su alma.
† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes Alfredo, q.e.p.d., 30-11-2025. - La comisión directiva de la Goethe-Schule acompaña con cariño a Carolina ante el fallecimiento de su padre haciéndole llegar a ella y a su familia sus sinceras condolencias.
