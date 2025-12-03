LA NACION

DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes, q.e.p.d. - Adriana Dartiguelongue de Cioffi despide a Diógenes con cariño y acompaña a su familia en este triste momento.

DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes. - Luis y Alejandro Kenny junto a, Padilla, Kenny y Alchourron Abogados participan su fallecimiento.

DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes, q.e.p.d. - Alicia Morea lo despide con mucha tristeza y acompaña a sus hijos y a Ana con todo cariño.

DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes, q.e.p.d. - Josefina Carlés e Ignacio Noel agradecen una oración en su memoria y acompañan a sus hijos con mucho cariño.

DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes, q.e.p.d. - Stefania y Rodolfo Lagos Mármol despiden con tristeza a su primo y acompañan con cariño a toda su familia.

DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes. - Alejandro Sicardi y Jaso Ruiz Guiñazu despiden a Diógenes y acompañan a toda la familia Urquiza con mucho cariño.

DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes, q.e.p.d. - Miguel Blaquier y Felisa L. de Blaquier acompañan a Diógenes, Justo, María, Carolina y a toda la familia con mucho cariño.

Avisos fúnebres

