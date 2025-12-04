1
DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes, q.e.p.d. - Alfonso Diez de Tejada y Nora Cossio, condes del Castillo de Tajo, sus hijos Alfonso, Soledad y Mariana y nietos, acompañan a María, Carolina, Diógenes, Justo y familias y lo despiden con enorme cariño, rezando por su eterno descanso.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
De la chicana de Grabois a las provocaciones de Lemoine: los momentos más bizarros de la jura en Diputados
- 3
Diputados: los comentarios fuera de lugar que se escucharon de un micrófono abierto durante la jura de los legisladores electos
- 4
Cayó Cachorra, la “viuda negra” que mató al hombre que se había enamorado de ella