SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes, q.e.p.d. - Alfonso Diez de Tejada y Nora Cossio, condes del Castillo de Tajo, sus hijos Alfonso, Soledad y Mariana y nietos, acompañan a María, Carolina, Diógenes, Justo y familias y lo despiden con enorme cariño, rezando por su eterno descanso.

Avisos fúnebres

