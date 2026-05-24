SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DEFFERRARI, Carlos Alberto, q.e.p.d., falleció el 23-5-2026. - Su mujer Patricia Molina Ruiz, y sus hijos: Male, Lucas, Marcos, Loli, Celi, Nico, Benja y Tomi, sus yernos, nueras y sus nietos rezan una oración por su memoria.

Avisos fúnebres

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