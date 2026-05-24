SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DEFFERRARI, Carlos, (Carlitos), q.e.p.d. - Diego y Biyibi Uriburu, hijos y nietos abrazan muy fuerte a Patricia, a los chicos y a sus primos con mucha tristeza. Pedimos oraciones en su querida memoria.

✝ DEFFERRARI, Carlos. - Sus consuegros Patricio y Pamela Núñez junto a sus hijos y nietos despiden a Charlie y abrazan a su familia

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa