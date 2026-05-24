1
DEFFERRARI, Carlos,
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ DEFFERRARI, Carlos, (Carlitos), q.e.p.d. - Diego y Biyibi Uriburu, hijos y nietos abrazan muy fuerte a Patricia, a los chicos y a sus primos con mucha tristeza. Pedimos oraciones en su querida memoria.
✝ DEFFERRARI, Carlos. - Sus consuegros Patricio y Pamela Núñez junto a sus hijos y nietos despiden a Charlie y abrazan a su familia
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
La exsecretaria de Néstor Kirchner anticipó que no irá a declarar como testigo en el juicio por los cuadernos de las coimas
- 3
Usyk remontó una pelea adversa y evitó una sorpresa histórica en las pirámides egipcias
- 4
El extraño mapa que Milei y un asesor de Caputo compartieron para celebrar el crecimiento en la Argentina