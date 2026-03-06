LA NACION

DEGROSSI, Marcelo Luis

DEGROSSI, Marcelo Luis. - Te despedimos agradecidos por tu vida en la nuestra. Gracias por tu ejemplo, tu generosidad y todo lo que nos enseñaste siendo tan buena persona. Vivirás siempre en nuestros corazones. Tu mujer Silvana Contepomi; tus hijos Delfina y Santiago De Stefano, Matías, Lucas y Vicky Dávila, Martina y Santiago Busquet y tus nietas Francisca, Alina y Tania. Te despedimos hoy, a las 14.30, en el Jardín de Paz

DEGROSSI, Marcelo Luis. - Marce, te despedimos con mucho amor. Tu madre Ilda Peña, tu hermana Pata, tus sobrinos Paco y Mica Pena y tus sobrinos nietos Sofi y Fran.

