1
DEGROSSI, Marcelo Luis
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ DEGROSSI, Marcelo Luis. - Te despedimos agradecidos por tu vida en la nuestra. Gracias por tu ejemplo, tu generosidad y todo lo que nos enseñaste siendo tan buena persona. Vivirás siempre en nuestros corazones. Tu mujer Silvana Contepomi; tus hijos Delfina y Santiago De Stefano, Matías, Lucas y Vicky Dávila, Martina y Santiago Busquet y tus nietas Francisca, Alina y Tania. Te despedimos hoy, a las 14.30, en el Jardín de Paz
✝ DEGROSSI, Marcelo Luis. - Marce, te despedimos con mucho amor. Tu madre Ilda Peña, tu hermana Pata, tus sobrinos Paco y Mica Pena y tus sobrinos nietos Sofi y Fran.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION