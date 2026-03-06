LA NACION

DEGROSSI, Marcelo

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DEGROSSI, Marcelo. - Con profunda tristeza despido a Marcelo, mi gran mentor y maestro, mi gratitud y cariño son infinitas. Acompaño a Silvana e hijos en este difícil momento.

DEGROSSI, Marcelo. - Abrazamos a Sil, sus hijos y a toda la familia Contepomi con mucho cariño. Alita, Maca, Nacho y Luky Girola.

DEGROSSI, Marcelo. - Gracias Marce por tu bondad infinita, tu compañía y cuidado. Descansa en paz. Cecilia, Justi, Salva y Beltrán.

DEGROSSI, Marcelo. - Santiago (a.) y Clemencia (a.) Nicholson y sus hijos despiden al queridísimo Marcelo, excepcional persona. Abrazamos a Silvana, los chicos y todos los Contepomi con mucho amor.

DEGROSSI, Marcelo, q.e.p.d. - Martín y Ana Filgueira y familia lo despiden con gran tristeza. Acompañan a Silvana y a los chicos, pidiendo una oración en su querida memoria.

DEGROSSI, Marcelo, q.e.p.d. - Su equipo de Corporate Banking de HSBC Argentina, acompaña a la familia en este triste momento y ruega una oración en su memoria.

DEGROSSI, Marcelo, q.e.p.d. - Te vamos a extrañar mucho. Gracias por tanto. Juan Pablo y Josefina Piccardo.

