1
DEGROSSI, Marcelo
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
DEGROSSI, Marcelo. - Con profunda tristeza despido a Marcelo, mi gran mentor y maestro, mi gratitud y cariño son infinitas. Acompaño a Silvana e hijos en este difícil momento. Hernán Giannasi.
✝ DEGROSSI, Marcelo. - Mariano y Soledad Rodriguez Giesso, sus hijas Mariana y Nicolás y Tatiana y Hernán y sus padres Toto y Ana lo despiden con profunda tristeza y acompañan a Silvina, Delfi, Matías, Lucas y Martina con enorme cariño.
✝ DEGROSSI, Marcelo. - Martín y Alejandra Rodríguez Giesso despiden a Marcelo y acompañan a su familia con mucho cariño.
✝ DEGROSSI, Marcelo. - Carlos de la Vega, Cecilia Luchía- Puig y familia despiden al querido Marcelo y acompañan a Silvana y familia con mucho cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION