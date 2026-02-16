SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DEGUER, Alicia del Carmen (Laila), Dra. - Su esposo Juan Carlos García, sus hijos Federico, Diego, Laila y Matias, su nuera Lucía, sus nietos Manuel y Pedro y demás deudos lamentan de corazón su partida y ruegan una oración en su memoria. Para quien estará presente siempre por su magnitud y bondad en nuestros corazones.

