SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† DEJEAN, Raúl, embajador, q.e.p.d. - Dinorah Mackinnon, Rodolfo Rodríguez, Kyara Kim y Carlos Fasciolo despiden con pesar al querido amigo y acompañan a Teresa y familia con mucho cariño en este doloroso momento.

† DEJEAN, Raúl, embajador, q.e.p.d. - Tu ahijado Eduardo Francos te despide con todo cariño.

Avisos fúnebres

