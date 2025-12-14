1
DEJEAN, Raúl, Embajador
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† DEJEAN, Raúl, embajador, q.e.p.d. - Dinorah Mackinnon, Rodolfo Rodríguez, Kyara Kim y Carlos Fasciolo despiden con pesar al querido amigo y acompañan a Teresa y familia con mucho cariño en este doloroso momento.
† DEJEAN, Raúl, embajador, q.e.p.d. - Tu ahijado Eduardo Francos te despide con todo cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Murió Héctor Alterio, un gran actor que supo en sus últimos años vencer a su peor enemigo
- 3
Así es la reforma laboral que propondrá el kirchnerismo en contra de la que mandó el Gobierno al Congreso
- 4
El bolso de Toviggino y la placa de Barracas Central: las pruebas que vinculan al ladero de Tapia con la mansión de Pilar