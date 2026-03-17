DEL CAMPO, Arturo
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ DEL CAMPO, Arturo. - Su mujer Pepa Peña, sus hijos y nietos lo despiden con amor infinito. Siempre estarás en cada uno de nosotros. Te vamos a extrañar.
✝ DEL CAMPO, Arturo. - El equipo de Toyota Federico SA despide con profundo dolor a un compañero histórico. Te van a extrañar Artur.
✝ DEL CAMPO, Arturo. - Con tristeza te despido y abrazo con mucho amor a mi amiga Pepa. Patricia Gancedo.
✝ DEL CAMPO, Arturo. - Arturo, siempre estarás en nuestros corazones, Buen viaje amigo, Los Alvarez Colodrero.
✝ DEL CAMPO, Arturo, q.e.p.d. - Ricardo Orsi y Flia. lo despiden con afecto y acompañan a Pepa e hijos en su dolor.
✝ del CAMPO, Arturo, q.e.p.d. - Carlitos y Caritina Beckermann, Fernando y Ana del Carril, Fernando y Juana Landaburu, Adrián e Irene Pérès y Ana Lia F. de Tabanera, lo despiden con tristeza, acompañando a Pepa y sus hijos con mucho cariño.
