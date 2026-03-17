SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DEL CARRIL, Enrique. - Jorge y Teresa Mazzinghi despedimos a Enrique, un amigo de todos los momentos de la vida, a quien vamos a extrañar mucho.

DEL CARRIL, Enrique . - Verónica Gómez Naar participa con inmensa tristeza el fallecimiento de Enrique, mentor, amigo entrañable, quien me mostró el modo de ejercer la abogacía con ética inclaudicable y humanidad. Acompaño a Marta y a sus hijos con cariño.

✝ DEL CARRIL, Enrique V. - Los Amicus: Gonzalo Cáceres, Álvaro Casalins, Pablo Dukarevich, Alejandro Fargosi, Marina Iturbide, Horacio Lynch, Felipe Ordóñez, Juan Rodriguez Estévez y María José Vivanco acompañan a Marta y familia con cariño y oraciones.

Avisos fúnebres

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