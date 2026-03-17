LA NACION

DEL CARRIL, Enrique

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DEL CARRIL, Enrique. - Jorge y Teresa Mazzinghi despedimos a Enrique, un amigo de todos los momentos de la vida, a quien vamos a extrañar mucho.

DEL CARRIL, Enrique . - Verónica Gómez Naar participa con inmensa tristeza el fallecimiento de Enrique, mentor, amigo entrañable, quien me mostró el modo de ejercer la abogacía con ética inclaudicable y humanidad. Acompaño a Marta y a sus hijos con cariño.

DEL CARRIL, Enrique V. - Los Amicus: Gonzalo Cáceres, Álvaro Casalins, Pablo Dukarevich, Alejandro Fargosi, Marina Iturbide, Horacio Lynch, Felipe Ordóñez, Juan Rodriguez Estévez y María José Vivanco acompañan a Marta y familia con cariño y oraciones.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. De qué murió Marcelo Araujo
    1

    De qué murió Marcelo Araujo

  2. Jane Fonda, furiosa con Barbra Streisand por el homenaje a Robert Redford en los Oscar
    2

    Jane Fonda, furiosa con Barbra Streisand por el homenaje a Robert Redford en los Oscar: “¡Yo tengo más que decir de él!”

  3. Llega a juicio cercada por la justicia brasileña y con intensas gestiones diplomáticas para su retorno
    3

    Agostina Páez: llega a juicio cercada por la justicia brasileña y con intensas gestiones diplomáticas para su retorno

  4. En medio de la tensión por la semifinal, Maxi López reveló “lo único que Wanda siempre preparó bien”
    4

    MasterChef Celebrity: en medio de la tensión por la semifinal, Maxi López reveló “lo único que Wanda siempre preparó bien”