SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DEL CARRIL, Enrique V. q.e.p.d. - Su mujer Marta, sus hijos Enrique, Ignacio, Santiago, Jerónimo y Rosario, sus nueras y sus 20 nietos participan con profundo dolor su fallecimiento e invitan a familiares y amigos a despedirlo hoy, a las 10 hs., en el Cementerio Memorial.

✝ DEL CARRIL, Enrique V. - Su hermano Tomás e Inés Fornieles y sus hijos: Belén y Eduardo, Luz y Pablo, Diego y Maggie, María José y Mariano, lo despiden con cariño y acompañan a Marta y los chicos.

✝ DEL CARRIL, Enrique V. - Sus hermanos: Angélica del C. de Rocha, Tomás e Inés Fornieles y Mariana, Lorena Delupi, Teresa Fernandez Prati, Clara Andueza y Ricardo Virasoro lo despiden con cariño y oraciones y acompañan a Marta y toda su familia.

✝ DEL CARRIL, Enrique V., q.e.p.d. - Patricia y José María Ugarte, hijos y nietos despedimos a nuestro querido cuñado y amigo, ejemplo de hombre integro. Delca, dejaste huella. Hasta nuestro reencuentro.

✝ DEL CARRIL, Enrique. - Sus primos Solanet Estrada pedimos oraciones por el alma del querido Enrique y abrazamos a Marta y familia del Carril.

✝ DEL CARRIL, Enrique, q.e.p.d. - Con gran tristeza despedimos a Enrique y abrazamos a Marta y familia con mucho cariño. Tus primos hermanos Tedin Uriburu.

✝ DEL CARRIL, Enrique V., q.e.p.d. - Su prima Dolores lo recordará siempre con alegría y admiración, hasta pronto.

✝ DEL CARRIL, Enrique. - Alberto Bilotte y Gaby Heineberg participan con tristeza la muerte de Enrique y acompañan con mucho cariño a Marta, Tomás y al resto de la familia.

DEL CARRIL, Enrique V., q.e.p.d., falleció el 12-3-2026. - El directorio del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, sus socios y staff participan con profundo pesar el fallecimiento de su ex presidente y acompañan a Marta e hijos en este triste momento, rogando una oración en su memoria.

DEL CARRIL, Enrique V., q.e.p.d., falleció el 12-3-2026. - Rosalía Silvestre, sus hijos Victoria y Luis Tamborini participan el fallecimiento de su querido amigo, maestro y referente de la abogacía. Acompañamos a Marta e hijos en este triste momento.

✝ DEL CARRIL, Enrique, q.e.p.d. - Pablo y Cecilia Pirovano despiden a quien fuera un ejemplo para la abogacía, cuya visión y compromiso con la mejora de la justicia en la Argentina han dejado una huella perdurable. Acompañan con afecto a su familia en este momento de dolor y piden una oración en su memoria.

✝ DEL CARRIL, Enrique, q.e.p.d. - Ana y Justo Nazar Anchorena e hijos despiden a su querido amigo y acompañan a Marta y a todos sus hijos con enorme cariño.

✝ DEL CARRIL, Enrique, q.e.p.d. - El comité ejecutivo de FORES participa con profundo pesar el fallecimiento de su fundador, el Dr. Enrique del Carril, y expresan su gratitud por su visión, su compromiso con la calidad institucional y su permanente dedicación a la mejora del sistema de justicia en la Argentina. Su ejemplo y legado seguirán inspirando el trabajo de nuestra institución. Acompaña a su familia en este momento de dolor.

✝ DEL CARRIL, Enrique V. - Maricel y Gerardo Crespo con sus hijos Polo y Ginia, Javier y Malena (as.) y Clara y Santi y nietos lo despiden con profunda tristeza y abrazan a Marta y los chicos.

✝ DEL CARRIL, Enrique V. - Sus amigos de la Comisión de Justicia, Organización Judicial y Ejercicio de la Profesión del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires: Rosalía Silvestre, Miriam Bernardini, Mónica Catani, María Eugenia Talerico, Augusto Alfonso, Esteban Carcavallo, Carlos María Fariña, Diego Hickethier, Carlos Molina Portela, Luciano Pauls, Patricio Petersen y Pablo Pirovano lo despiden con mucha tristeza y piden una oración en su memoria.

✝ DEL CARRIL, Enrique V., q.e.p.d., falleció el 12-3-2026. - La Peña de Golf del Jockey Club participa con mucho dolor el fallecimiento del querido Enrique y acompaña con cariño a su familia en el dolor.

Avisos fúnebres

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