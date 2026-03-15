SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DEL CARRIL, Enrique V., q.e.p.d. - Sus primos hermanos del Carril Séré, Alfredo y Sandra, Francisco y Mónica, María Ángela, Sara Luisa, Pedro y Sigrid y Bonifacio e Isabel despiden con tristeza a Enrique y acompañan a Marta y los chicos y a todos los del Carril Estrada.

✝ DEL CARRIL, Enrique, q.e.p.d. - M. Inés y Alejandro Orlowski acompañamos a Marta y a toda su familia en este triste momento. Rezamos una oración en su memoria.

✝ DEL CARRIL, Enrique. - Lizzie Black de Aberg Cobo y familia acompañan con cariño a María y a Tomás e Inés en estos tristes momentos.

✝ DEL CARRIL, Enrique. - Alberto y María Luz Bosch, Teresa y Pancho Aguilar, Celina y Manolo Ocampo, Marcela e Ignacio Beccar Varela, Marga y Dino Ramos y Susana y Tatán Trevisan despiden al entrañable y querido amigo y acompañan a Marta y sus hijos en este muy doloroso momento.

✝ DEL CARRIL, Enrique, q.e.p.d. - Isabel y Marcelo Martin (as.) e hijos despiden a un querido amigo, recordando tantos lindos momentos compartidos y acompañan a Marta y sus hijos con mucho cariño.

✝ DEL CARRIL, Enrique V., q.e.p.d. - Gustavo Gallo y Ana Fornieles de Gallo, sus hijas y sus nietos despiden con dolor al tan querido Enrique y acompañan con mucho cariño a Marta, Enrique, Ignacio, Santiago, Jerónimo y Rosario y a toda la familia en oración.

Avisos fúnebres

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