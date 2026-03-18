1
DEL CARRIL, Enrique Vicente,
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ DEL CARRIL, Enrique Vicente, q.e.p.d. - Taio y Verónica Novillo Astrada, Pablo y Betina Borello, el directorio y colaboradores del grupo Novillo Astrada despiden a su amigo Enrique, acompañan a su familia en este difícil momento y ruegan una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Mar del Plata: dan luz verde para construir una torre de 35 pisos entre chalets históricos y vecinos denuncian irregularidades
- 3
Importante acuerdo: llegaron desde China 45 vagones para la cosecha
- 4
“Vine a comprar”: la niña que sorprende por su habilidad para elegir vacas en los remates y ya piensa en tener su propio campo