SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DEL CARRIL, Enrique Vicente, q.e.p.d. - Taio y Verónica Novillo Astrada, Pablo y Betina Borello, el directorio y colaboradores del grupo Novillo Astrada despiden a su amigo Enrique, acompañan a su familia en este difícil momento y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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