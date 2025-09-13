DELGER, Guillermo José
† DELGER, Guillermo José. - Querido Willy te despedimos con mucha tristeza. Acompañamos a Damasia, tus hijos y nietos con todo nuestro amor. Descansa en paz. Tus hermanos y sus familias.
DELGER, Guillermo José. - Claudio Montaldo, Ana Delger de Montaldo, Consuelo, Camila, Rosario, Juan y tus nietos te despedimos con mucho cariño.
DELGER, Guillermo José. - Claudio Montaldo y Asoc. SRL despide con mucho cariño a Willy Delger.
