SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† DELGER, Guillermo José. - Querido Willy te despedimos con mucha tristeza. Acompañamos a Damasia, tus hijos y nietos con todo nuestro amor. Descansa en paz. Tus hermanos y sus familias.

DELGER, Guillermo José. - Claudio Montaldo, Ana Delger de Montaldo, Consuelo, Camila, Rosario, Juan y tus nietos te despedimos con mucho cariño.

DELGER, Guillermo José. - Claudio Montaldo y Asoc. SRL despide con mucho cariño a Willy Delger.

Aviso publicado en la edición impresa