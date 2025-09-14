1
DELGER, Guillermo
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
DELGER, Guillermo, q.e.p.d. - Diego y Mercedes Cantilo de Yofre (as.) despiden a Willy con los mejores recuerdos, acompañando a Damasia con oraciones.
† DELGER, Guillermo, q.e.p.d. - Horacio Emilio Mihura y familia despiden al querido Willy y acompañan a Damasia, hijos y nietos.
