SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DELGER, Guillermo, q.e.p.d. - Diego y Mercedes Cantilo de Yofre (as.) despiden a Willy con los mejores recuerdos, acompañando a Damasia con oraciones.

† DELGER, Guillermo, q.e.p.d. - Horacio Emilio Mihura y familia despiden al querido Willy y acompañan a Damasia, hijos y nietos.

Aviso publicado en la edición impresa