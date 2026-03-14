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DELLA PAOLERA, José Luis,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

della PAOLERA, José Luis, q.e.p.d., falleció el 13-3-2026. - Su mujer Sofía B. Bunge junto a sus hijos Sofía, Nicolás, Alejandro y Marina Rossi Bunge, sus hijos políticos y nietos ruegan una oración en su memoria.

della PAOLERA, José Luis, q.e.p.d., falleció el 13-3-2026. - Sus hijos Ana Inés y Facundo, Ezequiel y Pichu, Luciana y María Pía y sus nietas Valentina y Alfonsina, ruegan una oración en su memoria.

della PAOLERA, José Luis, q.e.p.d., falleció el 13-3-2026. - Sus hermanos Ernesto e Inés, Julián y Loló, junto a sus hijos y sus hermanas políticas Laura y Carolina ruegan una oración en su memoria.

della PAOLERA, José Luis, q.e.p.d. - Sus primos Iraola Chute despiden a Jose con enorme tristeza, acompañan a Sofía, hijos, hermanos y primos con todo cariño y ruegan oraciones en su querida memoria.

della PAOLERA, José Luis, q.e.p.d. - Sus primos della Paolera Padilla, Sarita, Juan Carlos, Carmen, Mercedes y Carlos, María Ángela, Germán y Marcos e Ilia, despiden a Jose con todo cariño, acompañan con gran afecto a Sofía y a los hijos de Jose, Ana Inés, Ezequiel, Lula y María Pía y piden una oración en su querida memoria.

della PAOLERA, José Luis, q.e.p.d. - Sus primos Gismondi della Paolera y della Paolera Ulrich lo despiden con cariño y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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