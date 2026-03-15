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DELLA PAOLERA, José Luis
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ della PAOLERA, José Luis, q.e.p.d. - Regina y Teresa despiden con mucha tristeza a José y acompañan a Sofía con todo cariño.
✝ della PAOLERA, José Luis, q.e.p.d. - Amalia T. de Hueyo y Alberto Hueyo, Ana Santamarina y Roberto Condomí Alcorta acompañamos a Sofía y a toda la familia, recordando a Jose con mucho cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
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