SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ della PAOLERA, José Luis, q.e.p.d. - Regina y Teresa despiden con mucha tristeza a José y acompañan a Sofía con todo cariño.

✝ della PAOLERA, José Luis, q.e.p.d. - Amalia T. de Hueyo y Alberto Hueyo, Ana Santamarina y Roberto Condomí Alcorta acompañamos a Sofía y a toda la familia, recordando a Jose con mucho cariño.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa