SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ della PAOLERA, José Luis, q.e.p.d. - Sus primos Alberto y Eduardo Bieule despiden a José y acompañan a su familia con todo cariño y ruegan oraciones en su querida memoria.

✝ della PAOLERA, José Luis, q.e.p.d. - Regino y Teresa despiden con mucha tristeza a Jose y acompañan a Sofía con todo cariño.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa