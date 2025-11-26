SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† DELLEPIANE AVELLANEDA, Marco A., q.e.p.d. - Su mujer Rita Traill, sus hijos Sol y Gonzalo, Santiago, Victoria, Juan y Solange y sus nietos Damasia, Flor, Helena y Renzo lo despiden con mucho amor e invitan al responso, mañana, 11.30 hs., en el Jardín de Paz.

† DELLEPIANE AVELLANEDA, Marco. - Eternamente agradecida por Marquito, Sol y Santiago; con Gonzalo y con Damasia, Flor, Helena y Renzo te despedimos con mucho cariño y acompañamos a Rita, Vic y Juan. Alicia.

DELLEPIANE AVELLANEDA, Marco. - Junto con Rita y tus hijos compartimos alegrías y momentos inolvidables. Con esperanza en la resurrección te abrazamos. Fernando y Juliana Forster Fernandez de Stengel.

