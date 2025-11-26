LA NACION

DELLEPIANE AVELLANEDA, Marco A.

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DELLEPIANE AVELLANEDA, Marco A., q.e.p.d. - Su mujer Rita Traill, sus hijos Sol y Gonzalo, Santiago, Victoria, Juan y Solange y sus nietos Damasia, Flor, Helena y Renzo lo despiden con mucho amor e invitan al responso, mañana, 11.30 hs., en el Jardín de Paz.

DELLEPIANE AVELLANEDA, Marco. - Eternamente agradecida por Marquito, Sol y Santiago; con Gonzalo y con Damasia, Flor, Helena y Renzo te despedimos con mucho cariño y acompañamos a Rita, Vic y Juan. Alicia.

DELLEPIANE AVELLANEDA, Marco. - Junto con Rita y tus hijos compartimos alegrías y momentos inolvidables. Con esperanza en la resurrección te abrazamos. Fernando y Juliana Forster Fernandez de Stengel.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. El descargo del Puma Rodríguez tras el incidente en un avión de American Airlines
    1

    El descargo del Puma Rodríguez tras el incidente en un avión de American Airlines

  2. Daniel Vila y José Luis Manzano avanzan para quedarse con las estaciones de servicio Shell
    2

    Manzano y Vila avanzan para quedarse con las estaciones de servicio Shell

  3. Murió al intentar salvar a su hija, que se ahogaba, y su otro hijo está desaparecido
    3

    Murió al intentar salvar a su hija, que se ahogaba, y su otro hijo está desaparecido

  4. Espinoza advirtió que si “antes de marzo” no mejora la asistencia social, habrá “problemas” con el “hambre”
    4

    Espinoza advirtió que si “antes de marzo” no mejora la asistencia social, habrá “problemas” por el aumento del “hambre”

Cargando banners ...