SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† DELLEPIANE AVELLANEDA, Marco, q.e.p.d. - Acompañamos a nuestra querida amiga Rita, a sus hijos y nietos con muchísimo cariño. Elsa y Pablo Bruno e hijos.

† DELLEPIANE AVELLANEDA, Marco, q.e.p.d. - Su hermano Nicolás, sus hijos Sebastián y Rima (as), Marina y Pablo, junto a sus nietas Leyla y Sofía, lo despiden con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria.

DELLEPIANE AVELLANEDA, Marco A. - Acompañamos a Sol y a Santi en este momento, rogamos una oración en nombre de Marco. Marina y Gustavo.

† DELLEPIANE AVELLANEDA, Marco. - Fini y Ricardo Braun y sus hijos Richard, Marina y Virginia, junto a revista D&D, acompañan a la querida Sol con gran cariño.

Avisos fúnebres

