SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† DELUCA, Carlos Alberto, Dr., q.e.p.d., 30-8-2025. - Su esposa, Laura; sus hijos: Paola, Juliana, Gonzalo, y Martín, que los acompaña desde el cielo; sus nietos: Lorenzo, Justina y Rafael; y sus hijos políticos: Luis, Analía y Lucas lo despiden con inmenso amor y gratitud, rodeado de sus seres queridos. La ceremonia de despedida se realizará mañana 2 de septiembre, a las 14.30, en el cementerio Parque Memorial. Que Dios te reciba con los brazos abiertos.

† DELUCA, Carlos Alberto, q.e.p.d., 30-8-2025. - Querido papá, mi persona favorita en el mundo, ya estás con Dios. Agradezco con el alma tu existencia. Que la luz te ilumine, que la paz te envuelva y que el amor siempre guíe tu camino. Te amo ayer, hoy y mañana, en esta vida y en todas. Estás en mi corazón. Te amo infinito. Tu hija mayor. Pao.

