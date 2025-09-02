SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DELUCA, Carlos Alberto. - Con profundo dolor, la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires despide al Dr. Carlos Alberto Deluca, socio vitalicio de la AAARBA, quien supo ser miembro de distintas comisiones directivas y desempeñarse como subdirector de la carrera de médico especialista en Anestesiología. Ruega por el eterno descanso del Dr. Deluca y acompaña a su esposa, familiares, amigos y colegas en este difícil momento. Sus restos serán despedidos hoy, a las 14.30, en el cementerio Parque Memorial, ubicado en ruta Panamericana Km. 47, Pilar.

Aviso publicado en la edición impresa