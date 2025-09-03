1
DELUCA, Carlos
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† DELUCA, Carlos, q.e.p.d. - Dolores y Hugo Luis Biolcati e hijos acompañan a Laura, Paola, Gonzalo, Juli y familias con inmenso cariño y piden una oración en su memoria.
