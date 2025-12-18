LA NACION

DEMARCHI, Luis Alejandro Marcos (El Negro)

DEMARCHI, Luis Alejandro Marcos (El Negro), q.e.p.d., falleció el 17-12-2025. - Sus hijos Mariana y Alejandro Bunge, Valentín y Micaela Gesú, Clementina, Luisa y Santiago Galland; sus nietos Manuel, Timoteo, Josefina, Lupe, Camilo, y Luna, lo recordarán siempre con amor y eterna gratitud por su vida hoy, a las 12.15, en el cementerio de la Recoleta.

