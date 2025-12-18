1
DEMARCHI, Luis Alejandro
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† DEMARCHI, Luis Alejandro. - Su cuñada Inés Cook de Demarchi junto a sus hijos y nietos despiden al querido Negro y acompañan con mucho cariño a sus hijos Chiqui, Valentín, Clemen y Luisa.
