SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† DEMARCHI, Luis. - Fernando Pujals, Inés Palenque-Pujals, sus hijos Gonzalo y Agustina, Alejo y Paula con sus dos hijas Emma y Carmela, Agustín y Marina, Álvaro Pujals y Marcela despiden con cariño al Negro, acompañan a sus queridos y entrañables amigos Valen, Clemen y a sus nietos en este momento de dolor.

† DEMARCHI, Luis. - Ramón Santamarina, su mujer María Magdalena Demaría y su hija Sophia Santamarina-Demaría participan el fallecimiento del Negro y acompañan a Luisita Demarchi-Braun con todo su cariño en este momento tan triste.

† DEMARCHI, Luis. - Amalia Amoedo despide con profunda tristeza a Luis y abraza con enorme cariño a Valentin, Clementina y toda su familia en este momento tan difícil.

† DEMARCHI, Luis, q.e.p.d., falleció el 17-12-2025. - Nenina Braun y Jandri Blaquier acompañamos con amor a Luisa y Santi en este momento tan triste.

† DEMARCHI, Luis, q.e.p.d., falleció el 17-12-2025. - Martín, Nenina y Malena Braun despiden al Negro con lindos recuerdos y acompañan a Chiqui, Valen, Clemen, Luisa y a toda la familia Demarchi con mucho cariño.

† DEMARCHI, Luis. - La familia Larroudé participa su fallecimiento y acompaña con enorme cariño a Leo y a todos sus hijos.

† DEMARCHI, Luis. - Fernanda Pirosanto y Eugenia García, junto a sus hijos, participan el fallecimiento de Luis Demarchi y acompañan a Agustina Braun, Luisa Demarchi y sus hermanos en tan triste momento.

† DEMARCHI, Luis, q.e.p.d. - Alejandro Bunge y Ana Rosa Schlieper, sus hijos Federico y Estefania Merbilhaa, Alejandro y Mariana Demarchi, Santiago y Clara Elortondo, Florinda y Martin Paz Menendez y sus nietos despiden al querido Negro con todo cariño. Siempre te recordaremos con tu enorme alegría de vivir, lo despedimos hoy, a las 12.15, en el Cementerio de la Recoleta.

