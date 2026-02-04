SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DEPINO, Ricardo Manuel, (Gaucho) q.e.p.d., falleció el 2-2-2026. - Los veteranos del rugby del Liceo Naval participan con dolor la partida del querido Gaucho y acompañan con cariño a sus hijos y nietos y a Magdalena, rogando oraciones por su eterno descanso. Se te extrañará siempre en las cenas de los jueves. Abrazo de try.

✝ DEPINO, Ricardo Manuel, (Richie) q.e.p.d., falleció el 2-2-2026. - Hugo M. Triaca junto a sus hijos y nietos y su mujer Elvy Fioresta participan con dolor su partida al cielo y abrazan con todo cariño a sus hijos y nietos y a Magdalena, rogando oraciones por su eterno descanso.

✝ DEPINO, Ricardo Manuel, q.e.p.d., falleció el 2-2-2026. - La Promoción XVI del Liceo Naval Militar Alte. Guillermo Brown participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido compañero, su mejor deportista y timonel del equipo tricampeón de Remo, hombre de campo comprometido con el país y los pequeños productores tamberos, amante de su familia y gran amigo de todos. En este triste momento abraza en su dolor a sus hijos y nietos y acompaña a Magdalena, rogando oraciones por su eterno descanso.

