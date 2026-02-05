1
DEPINO, Ricardo Manuel,
✝ DEPINO, Ricardo Manuel, q.e.p.d., falleció el 2-2-2026. - Su hija Fátima, su yerno Carlos Hourbeigt, sus nietos Marcos, Agustín, Helena y Clara agradecen el enorme amor y dedicación de su adorado Ricardo y ruegan una oración en su memoria. Volá alto, Pa.
✝ DEPINO, Ricardo Manuel, q.e.p.d., falleció el 2-2-2026. - Sus hijos Florencia, Santiago, Sofía, Sebastián, Fátima e Inés; sus yernos Juan Llauró, Gustavo Sánchez, Clara Renard y Carlos Hourbeigt, sus 16 nietos y María Susana Rosasco Odriozola despiden con enorme tristeza a su querido Ricardo y ruegan una oración en su memoria.
