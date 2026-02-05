SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DEPINO, Ricardo, q.e.p.d. - Horacio Mihura y familia despiden a su entrañable amigo, sobresaliente dirigente y productor tambero. Acompañan a sus hijos y nietos y a Magdalena en estos dolorosos momentos.

Avisos fúnebres

